Athletic Club Palermo collaborazione con la Tieffe per la scuola calcio al Velodromo

L'Athletic Club Palermo prosegue lo sviluppo del proprio settore giovanile con una nuova e importante collaborazione tecnica. La società nerorosa ha stipulato un'intesa con la Tieffe Club per lo sviluppo della scuola calcio all'interno del Velodromo Paolo Borsellino.

Athletic Club Palermo - successo casalingo contro il Marsala : i nerorosa vincono 2-1 - Sofferta e meritata. È la vittoria dell'Athletic Club Palermo che al Favazza di Terrasini ha piegato per 2-1 il Marsala nel match valido per la quinta giornata del campionato di Eccellenza girone A. I nerorosa di Filippo Raciti hanno lottato fino alla fine contro i lilibetani di mister... (Palermotoday.it)

Coppa Italia Eccellenza - l'Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale - . Forte del 2-1 dell’andata, la formazione nerorosa ha battuto 3-1 il San Giorgio Piana nella gara di ritorno al “Favazza” di Terrasini. L’Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Una prestazione convincente per i ragazzi di Filippo Raciti, bravi a. (Palermotoday.it)