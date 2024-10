Bergamonews.it - Astino, l’agricoltura come opportunità di occupazione femminile e occasione di rinascita

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo.– e il vino –di lavoro per le donne estrumento di sostegno alle vittime di violenza di genere. È il cuore della giornata che si è svolta oggi al Monastero di, organizzata da Cooperativa OIKOS – realtà impegnata in bergamasca nella produzione di vino biologico con il marchio ‘Cascina del Ronco’ – e da Rete di Daphne – associazione a sostegno delle donne vittime di violenza –, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e la sezione lombarda dell’Associazione ‘Le Donne del Vino’.