Assemblea Lega B, condiviso all’unanimità percorso strategico su vecchi e nuovi broadcaster (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha avuto luogo oggi l’Assemblea di Lega B a Milano. Tutte le società presenti in una riunione che ha toccato più temi. Come si legge nel comunicato, l’incontro è stato aperto dalle “comunicazioni del presidente Mauro Balata sulla quota di solidarietà Uefa destinata alle società che non partecipano ai tornei europei, alla luce anche dei minori introiti causati dall’ampliamento dei tornei internazionali. Sul tema, la Lega B chiederà di partecipare alla distribuzione dei ricavi”. Topic del giorno è però quello Legato ai diritti tv. “La discussione è seguita alla relazione dell’area audiovisivi relativa alle trattative del triennio 2024-2027 nel cui ambito è stato anche fornito un aggiornamento sullo stato degli adempimenti tecnici necessari per dare avvio alla distribuzione del campionato della Serie BKT sulla piattaforma Prime Video. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha avuto luogo oggi l’diB a Milano. Tutte le società presenti in una riunione che ha toccato più temi. Come si legge nel comunicato, l’incontro è stato aperto dalle “comunicazioni del presidente Mauro Balata sulla quota di solidarietà Uefa destinata alle società che non partecipano ai tornei europei, alla luce anche dei minori introiti causati dall’ampliamento dei tornei internazionali. Sul tema, laB chiederà di partecipare alla distribuzione dei ricavi”. Topic del giorno è però quelloto ai diritti tv. “La discussione è seguita alla relazione dell’area audiovisivi relativa alle trattative del triennio 2024-2027 nel cui ambito è stato anche fornito un aggiornamento sullo stato degli adempimenti tecnici necessari per dare avvio alla distribuzione del campionato della Serie BKT sulla piattaforma Prime Video.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea Lega B - approfondimenti su diritti tv - riforme e Legge Melandri - La discussione è seguita alla relazione dell’area audiovisivi relativa alle trattative del triennio 2024-2027 nel cui ambito è stato anche fornito un aggiornamento sullo stato degli adempimenti tecnici necessari per dare avvio alla distribuzione del campionato della Serie BKT sulla piattaforma Prime Video. (Digital-news.it)

L’assemblea dei sindaci sulla Asl ad Atessa - Bucci (Lega Chieti) : "Manifestazione politica del centrosinistra" - Ma ciò che lascia perplessi è il fatto che sono intervenuti consiglieri. “L’assemblea straordinaria dei sindaci della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, tenutasi ieri ad Atessa, non ha proposto e fatto nulla se non processare il direttore generale dell’azienda sanitaria Thomas Schael e il centrodestra. (Chietitoday.it)

Serie C - fissata la nuova Assemblea di Lega : la data e l’ordine del giorno - L'articolo Serie C, fissata la nuova Assemblea di Lega: la data e l’ordine del giorno sembra essere il primo su CalcioWeb. Per la finalità di cui all’art. Il comunicato Il Presidente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 5 dello Statuto di Lega, la facoltà di delega ad altra Società non è concessa in occasione di Assemblee straordinarie elettive e di Assemblee ordinarie ... (Calcioweb.eu)