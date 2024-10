Digital-news.it - Assemblea Lega B, approfondimenti su diritti tv, riforme e Legge Melandri - Notizie, Recensioni e Palinsesti TV

(Di lunedì 14 ottobre 2024)diB a Milano con tutte le società presenti. In apertura le comunicazioni del presidente Mauro Balata sulla quota di solidarietà Uefa destinata alle società che non partecipano ai tornei europei, alla luce anche dei minori introiti causati dall’ampliamento dei tornei internazionali. Sul tema, laB chiederà di partecipare alla distribuzione dei ricavi.Ampia discussione dei club sugli argomenti strategici all’ordine del giorno dell', in particolare suitv. La discussione è seguita alla relazione dell’area audiovisivi relativa alle trattative del triennio 2024-2027 nel cui ambito è stato anche fornito un aggiornamento sullo stato degli adempimenti tecnici necessari per dare avvio alla distribuzione del campionato della Serie BKT sulla piattaforma Prime Video.