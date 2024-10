Puntomagazine.it - Ariano Irpino: Suora arrestata per furto di gioielli votivi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo accusata di aver sottratto beni ecclesiastici per un valore di oltre 80.000 euro, con gravi implicazioni per la comunità religiosa. 11/10/24- All’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Compagnia CC dihanno dato esecuzione ad ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Tivoli nei confronti di unaappartenente alla Congregazione dello Spirito Santo, gravemente indiziata del delitto di( pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) die monili d’oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile di, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora .