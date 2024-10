Fanpage.it - Antonella Clerici non ci sta e se la prende con la pubblicità troppo lunga: “Adesso rompo anche io”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La conduttrice si arrabbia in diretta a È sempre mezzogiorno, protestando per la durata eccessiva del Golden Minute: "Quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari sono quelli che poi sempre, no? Invece, quelli cheno sono quelli che poi hanno."