Lecceprima.it - Andrea Saraniti raggiunge quota 160 gol in carriera: e il Casarano lo celebra

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il. L'attaccante classe 1988 è andato a segno nella vittoria per 3-1 contro il Brindisi, per la terza volta di fila in questa stagione ma toccando soprattutto160 gol totali in. Un traguardo di rilievo e di grande importanza per curriculum di