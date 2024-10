Anche a Messina al via la campagna tesseramento confeuro 2025 al grido di “Conta ogni goccia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia la campagna di tesseramento 2025, dal titolo “Conta ogni goccia”.Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore Messinatoday.it - Anche a Messina al via la campagna tesseramento confeuro 2025 al grido di “Conta ogni goccia” Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia ladi, dal titolo “”.Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore

"Al via campagna di tesseramento 2024 - la pioggia non ci ferma" : l'entusiasmo dei giovani di Forza Italia Abruzzo - “Nemmeno la pioggia può fermare l’entusiasmo e la dedizione dei nostri ragazzi” ha dichiarato Luca Conti, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, in occasione del lancio della campagna di tesseramento per il 2024. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, "i giovani di... (Chietitoday.it)

Forza Italia - al via campagna di tesseramento. Rubano : “Sempre più attrattivi - unico partito che va tra la gente” - Il sostegno dei sanniti sarà determinante per le sfide elettorali che ci aspettano, e lavoreremo con determinazione affinché il nostro partito rappresenti la scelta migliore, non solo per il futuro del Sannio, ma per l’intero Paese”, lo ha dichiarato Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia. (Anteprima24.it)

Campagna tesseramento di Forza Italia : "Partito sempre più attrattivo per i reggini" - Grande successo per la campagna tesseramento di Forza Italia: il partito è sceso in piazza S. Giorgio al Corso per una giornata dedicata alle nuove adesioni, organizzata dal coordinamento giovanile. All'iniziativa, oltre ai giovani militanti e al loro coordinatore regionale Federico Milia... (Reggiotoday.it)