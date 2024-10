America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì andranno in scena la quinta e sesta regata New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell'America's Cup oggi 14 ottobre e si porta in vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei 'kiwi'. Si torna in Sbircialanotizia.it - America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì andranno in scena la quinta e sesta regata NewBritannica anche nella quarta regata dell'America's Cup oggi 14 ottobre e siin vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei 'kiwi'. Si torna in

