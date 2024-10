Amanda Knox ha presentato ricorso contro la condanna per calunnia a Lumumba (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avvocati di Amanda Knox hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze, che ha condannato la donna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. La pena inflitta è stata di tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta, poi definitivamente, per l’omicidio di Meredith Kercher (compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007). Se per il delitto Amanda Knox si era sempre proclamata estranea, per la condanna per calunnia si era detta «molto delusa». Gli avvocati hanno chiesto l’annullamento della sentenza E così, come risulta all’Ansa, gli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova hanno predisposto l’atto con cui è stato chiesto l’annullamento della sentenza. Lettera43.it - Amanda Knox ha presentato ricorso contro la condanna per calunnia a Lumumba Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avvocati dihannoin Cassazionela sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze, che hato la donna pernei confronti di Patrick. La pena inflitta è stata di tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta, poi definitivamente, per l’omicidio di Meredith Kercher (compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007). Se per il delittosi era sempre proclamata estranea, per lapersi era detta «molto delusa». Gli avvocati hanno chiesto l’annullamento della sentenza E così, come risulta all’Ansa, gli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova hanno predisposto l’atto con cui è stato chiesto l’annullamento della sentenza.

