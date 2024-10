Amadeus ammette: “Sanremo mi mancherà, amo ascoltare le canzoni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo cinque anni da conduttore e direttore artistico, per il primo autunno Amadeus non è assorbito nel vortice della preparazione del festival della canzone italiana. "Sanremo mi mancherà, è chiaro. Mi mancherà, mi manca ascoltare le canzoni", ha ammesso nella puntata speciale di 'Password' con Nicoletta De Ponti e La Ceci su RTL102.5. Sulla Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo cinque anni da conduttore e direttore artistico, per il primo autunnonon è assorbito nel vortice della preparazione del festival della canzone italiana. "mi, è chiaro. Mi, mi mancale", ha ammesso nella puntata speciale di 'Password' con Nicoletta De Ponti e La Ceci su RTL102.5. Sulla

