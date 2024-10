Biccy.it - Alessandro Rosica: “Un ex gieffino mi ha picchiato con i suoi amici”, la reazione

(Di lunedì 14 ottobre 2024)via social ha dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione che sarebbe avvenuta ieri notte in un locale di Milano. “Ieri notte verso le 03:30 di un noto locale milanese venivo aggredito e accerchiato da un ex, il suo nome lo ha fatto sui social ndr e iin foto (fatti probabilmente di sostanze a me sconosciute). Io ero in compagnia di tre amiche per berci una cosa in compagnia, quando mi vedo arrivare ile con atteggiamento violento mi prende per il braccio, mi strattona e mi davano dei pugni mentre ero di spalle, insieme ainel privé. Altre amiche e buttafuori si mettono di mezzo senza che lo chiedessi, loro stavano per alzare le mani anche sulle donne e quindi mi sono messo nuovamente in mezzo per allontanarli, mentre continuavano a minacciarmi di morte e mi urlavano contro le peggiori cose”.