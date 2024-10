Riminitoday.it - Aggredito e rapinato da una banda di baby bulli, la vittima 14enne non vuole più uscire di casa

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere una serata si svago da trascorrere insieme a un amico mangiando una pizza ma, per undi Morciano di Romagna, l'uscita serale si è trasformata in un film dell'orrore. Sabato, intorno alle 21, il ragazzino si trovava in piazza Risorgimento e stava rientrando adopo aver