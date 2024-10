Ilpescara.it - Aggrediscono due ragazzi accoltellandone uno per rubare un monopattino, arrestati 2 giovani per rapine

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Duedi 24 e 29 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati tratti in arresto dalla polizia la scorsa notte in flagranza per il reato di rapina.Gli agenti della squadra volante sono intervenuti intorno all'1 nella zona della Tiburtina a Pescara.I due malviventi avrebbero preso