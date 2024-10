Agatha All Along: L’episodio 5 è collegato a un’enorme indiscrezione sul MCU (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ultima enorme rivelazione di Agatha All Along rende ancora più interessante la grande indiscrezione su Avengers: Doomsday. Se ve lo siete perso, L’episodio 5 della serie Disney+ ha rivelato al pubblico che il misterioso Teen di Joe Locke è in realtà il figlio di Scarlet Witch, Billy. Si tratta di una rivelazione sconvolgente per questa serie. Ma, cosa forse più interessante, dà credito alla voce più scottante che circonda Avengers: Doomsday. Scrittori come Alex Perez di The Cosmic Circus hanno lasciato intendere che il prossimo film dei Marvel Studios potrebbe adattare elementi de La crociata dei bambini. Questa trama coinvolge fortemente Billy e gli altri eroi dei Giovani Vendicatori. Essi partono alla ricerca di Wanda Maximoff, perché due dei loro compagni di squadra vorrebbero sapere cosa è successo alla loro madre. (Wiccan e Speed). Nerdpool.it - Agatha All Along: L’episodio 5 è collegato a un’enorme indiscrezione sul MCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ultima enorme rivelazione diAllrende ancora più interessante la grandesu Avengers: Doomsday. Se ve lo siete perso,5 della serie Disney+ ha rivelato al pubblico che il misterioso Teen di Joe Locke è in realtà il figlio di Scarlet Witch, Billy. Si tratta di una rivelazione sconvolgente per questa serie. Ma, cosa forse più interessante, dà credito alla voce più scottante che circonda Avengers: Doomsday. Scrittori come Alex Perez di The Cosmic Circus hanno lasciato intendere che il prossimo film dei Marvel Studios potrebbe adattare elementi de La crociata dei bambini. Questa trama coinvolge fortemente Billy e gli altri eroi dei Giovani Vendicatori. Essi partono alla ricerca di Wanda Maximoff, perché due dei loro compagni di squadra vorrebbero sapere cosa è successo alla loro madre. (Wiccan e Speed).

