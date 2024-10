Abusa di una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, arrestato 28enne per violenza sessuale aggravata (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia di Stato ha arrestato un 28enne per violenza sessuale aggravata. Il giovane avrebbe Abusato di una bambina di 10 anni ospite nel centro di accoglienza straordinaria di Collio (Brescia). Fanpage.it - Abusa di una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, arrestato 28enne per violenza sessuale aggravata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia di Stato haunper. Il giovane avrebbeto di unadi 10ospite neldistraordinaria di Collio (Brescia).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salento - bambina di due anni si rovescia addosso olio bollente : è grave - Una bambina di due anni è rimasta ustionata, con lesioni al tronco e alle braccia dopo essersi rovesciata addosso una pentola con dell' olio bollente. La piccola è... (Quotidianodipuglia.it)

Brescia - bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza per migranti - Di fronte alle accuse, scrivono i giornali locali, avrebbe scelto di rimanere in silenzio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – anch’egli ospite del centro per migranti nella Valtrompia – avrebbe prima conquistato la fiducia della madre e poi avrebbe abusato della figlia. . Nel frattempo, si è attivata anche la prefettura, che sta svolgendo una serie di accertamenti anche ... (Open.online)

Tragedia sulla Statale 89 : Pietro aveva 38 anni - già nonno di una bambina di tre mesi - Aveva 38 anni, si chiamava Pietro Murgo ed era di Manfredonia, il conducente della Ford Focus che ieri 12 ottobre 2024, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Statale 89 a pochi chilometri dalla città sipontina. Il violento impatto contro un pilone di cemento, non ha... (Foggiatoday.it)