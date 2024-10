Romatoday.it - A fuoco un autobus di Roma Tpl, la rabbia dei residenti del IV municipio: "Aria irrespirabile"

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un’estate che è stata un vero e proprio calvario, chi vive nel IVha vissuto una nuova giornata con le finestre chiuse per via dei miasmi. A causa di un bus diTpl andato adomenica 13 ottobre nella rimessa di via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, un’alta colonna di