A Chiara Ferragni 1500^ Tapiro d’oro della storia di Striscia la notizia

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Grande festa a Striscia la notizia. Questa sera Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro numero 1.500 della storia del tg satirico di Antonio Ricci. Ad aggiudicarselo è Chiara Ferragni, attapirata per l'inchiesta sul caso Pandoro e per le recenti diChiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti di Fedez. "Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest'anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!", commenta con ironia l'influencer, al quinto Tapiro ricevuto in carriera. E, quando l'inviato di Striscia le chiede conto delle diChiarazioni di Taylor Mega sulla presunta infedeltà di Fedez (vedi servizio), precisa: "Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se 'coppia apertà significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!".

