184 bambini uccisi nella strage di Gorla Mattarella | Una tragedia indimenticabile e un ricordo che va trasmesso

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha partecipato alla commemorazione per l'ottantesimo anniversario delladi, un tragico evento della Seconda Guerra Mondiale in cui una bomba alleata colpì una scuola a Milano, uccidendo 184. Per la prima volta un capo dello Stato ha preso parte a questa cerimonia, rendendo omaggio alla memoria dei "Piccoli Martiri di", come sono noti a Milano. L'articolo 184di: “Unae unche va” .