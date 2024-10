Imolaoggi.it - 007 tedeschi: Putin vuole costruire un nuovo ordine mondiale

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Russia sarà in grado di attaccare il territorio della Nato entro il 2030. Lo ha sostenuto il capo dei servizi segreti esteri della Germania Bruno Kahl intervenendo in Parlamento a Berlino ”Le forze armate russe saranno in grado di sferrare un attacco alla Nato al più tardi entro la fine di questo decennio”, ha