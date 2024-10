Quotidiano.net - Yemen: Onu, 'preoccupazione per dipendenti detenuti da Houthi'

(Di domenica 13 ottobre 2024) Agenzie dell'Onu e alcune ong hanno espresso ieri la loro "grave" per un gran numero di loroarbitrariamente" daglinelloe hanno chiesto il loro immediato rilascio. Gli, sostenuti dall'Iran, hanno in custodia decine didelle Nazioni Unite e di diverse organizzazioni umanitarie, la maggior parte dei quali dallo scorso giugno. "Siamo estremamente preoccupati per le notizie secondo cui il governo de facto degliavrebbe avviato procedimenti penali contro un numero significativo di colleghi che sono statiarbitrariamente", si legge nella dichiarazione firmata dai responsabili delle agenzie Onu e delle ong coinvolte. Le autoritÃnon hanno rilasciato alcun commento in merito.