Wta Osaka 2024: montepremi e prize money (Di domenica 13 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Osaka 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Naomi Osaka a causa del problema avvertito a Pechino non sarà al via nel torneo di casa, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno sulle nostre due rappresentanti in Sol Levante. Si tratta di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Osaka 2024 PRIMO TURNO – € 2.660 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.719 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.083 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.687 (98 punti) FINALE – € 19.174 (163 punti) VINCITRICE – € 33.369 (250 punti) Wta Osaka 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ile ildel Wta 250 di, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Naomia causa del problema avvertito a Pechino non sarà al via nel torneo di casa, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno sulle nostre due rappresentanti in Sol Levante. Si tratta di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 2.660 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.719 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.083 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.687 (98 punti) FINALE – € 19.174 (163 punti) VINCITRICE – € 33.369 (250 punti) WtaSportFace.

Tabellone Wta Osaka 2024 : risultati e accoppiamenti - Di seguito il tabellone completo. Presente anche l’Italia con Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 8, e Lucia Bronzetti. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. Andreeva Andreescu vs Minnen (Q) vs Dart Tauson vs Volynets The post Tabellone Wta Osaka 2024: risultati e ... (Sportface.it)

Wta Osaka 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata di tabellone principale del torneo. 30 – Tauson vs Volynets a seguire – Kessler vs Shibahara a seguire – Kenin vs Ito COURT 1 Dalle ore 3. CENTER COURT Dalle ore 3. . Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Osaka 2024 per la giornata di lunedì 14 ottobre. (Sportface.it)

Tabellone WTA Osaka 2024 : Bronzetti e Cocciaretto cercano punti importanti in Giappone - Matteo Berrettini al via del torneo di Stoccolma: l’obiettivo è crescere di condizione Nella parte bassa, invece, Lucia Bronzetti. TABELLONE WTA 250 OSAKA 2024 Frech (POL) [1]-Osorio (COL) Kessler (USA)-Qualificata Kenin (USA) [WC]-Qualificata Qualificata-Cocciaretto (ITA) [8] Mertens (BEL) [3]-Hontama (JPN) [WC] Qualificata-Zheng (CHN) [PR] Bouzas Maneiro (ESP)-Saito (JPN) [WC] Krueger ... (Oasport.it)