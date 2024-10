Volley A1 femminile, il derby è ancora della Savino Del Bene Scandicci (Di domenica 13 ottobre 2024) ancora una volta il pronostico è stato rispettato. A vincere il derby fiorentino è la Savino Del Bene Scandicci, che si impone per 3-0 sui rivali cittadini del Bisonte.Non tragga però in inganno il risultato finale: la squadra di Bendandi, che al pari delle biancoblù cercava il bis dopo il Europa.today.it - Volley A1 femminile, il derby è ancora della Savino Del Bene Scandicci Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024)una volta il pronostico è stato rispettato. A vincere ilfiorentino è laDel, che si impone per 3-0 sui rivali cittadini del Bisonte.Non tragga però in inganno il risultato finale: la squadra di Bendandi, che al pari delle biancoblù cercava il bis dopo il

Il Foggia vince il derby con il Taranto - Capuano soddisfatto : "Vittoria di platino - ma siamo ancora convalescenti" - Per venti minuti. . Una partita dai due volti, anche se il tecnico non ha disprezzato neppure la prima frazione: "Siamo partiti bene, aggredendo alto, cosa che non era nelle corde della squadra. Eziolino Capuano accoglie i tre punti conquistati contro il Taranto. . Una vittoria preziosa, "di platino". (Foggiatoday.it)

Una papera di Joronen regala al Verona il derby del Veneto : Venezia ancora rimontato e penultimo - In Verona-Venezia succede tutto all`inizio e alla fine. Il derby veneto che ha aperto – insieme a Napoli-Como – il settimo turno... (Calciomercato.com)