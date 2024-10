Volley A1 femminile, arriva il riscatto per la Igor: per Pinerolo non c'è scampo (Di domenica 13 ottobre 2024) Era attesa ad una risposta importante la Igor Novara dopo il mezzo passo falso dell'esordio. E risposta è stata. Le zanzare hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato andandosi ad imporre per 3-0 contro una Wash4Green Pinerolo comunque coriacea e capace di creare delle difficoltà.Al Novaratoday.it - Volley A1 femminile, arriva il riscatto per la Igor: per Pinerolo non c'è scampo Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Era attesa ad una risposta importante laNovara dopo il mezzo passo falso dell'esordio. E risposta è stata. Le zanzare hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato andandosi ad imporre per 3-0 contro una Wash4Greencomunque coriacea e capace di creare delle difficoltà.Al

