Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan, bloccata la raccolta fondi dell'influencer Michelle Comi

In un solo giorno è riuscita a farsi donare ben 15mila euro per rifarsi il seno. Parliamo dell'influencer e modella di OnlyFans Michelle Comi che ha chiesto alla sua community un aiuto economico per una mastoplastica additiva arrivando a raggiungere cifre molto ingenti in pochissime ore.

