Virus sinciziale vaccini ai neonati

Partirà martedì 15 negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Versilia, l'immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dal Virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi giorni è stato consegnato il primo lotto di farmaci con un dosaggio adeguato a immunizzare bambine e bambini di almeno cinque chili di peso. La Regione ha già informato i pediatri di libera scelta che potranno ritirarlo presso le farmacie ospedaliere e procedere, su chiamata attiva, all'immunizzazione direttamente in ambulatorio. Un piccolo quantitativo di dosi sarà distribuito anche presso i punti nascita.

