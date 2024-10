Video Gol Como Women-Inter 0-1, highlights e sintesi (Di domenica 13 ottobre 2024) “Finisce 0-1 la partita tra Como Women e Inter valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile. Per la squadra di Sottili si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro la Fiorentina. Una partita dominata dalle lariane che, proprio come nella partita di Firenze, non sono Quicomo.it - Video Gol Como Women-Inter 0-1, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Finisce 0-1 la partita travalida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile. Per la squadra di Sottili si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro la Fiorentina. Una partita dominata dalle lariane che, proprio come nella partita di Firenze, non sono

Bartoli : «Como-Inter Women? Vittoria sofferta. Strada giusta!» - Senza sofferenza non si può vincere, questa è la linea giusta e la strada giusta per continuare a lavorare. 1-0 il risultato finale della partita, Elisa Bartoli ha detto questo della sesta giornata della Serie A Femminile: «Questa vittoria è stata veramente sofferta e complicata. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)