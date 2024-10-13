Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 19:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 19 : 00 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 18. 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE UN INCIDNTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA PAVONA E VIA DEI CESARETI VERSO L’APPIA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA INVECE È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE DI CASILINA E DI ARDEATINA SEMPRE SUL RACCORDO IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 18 : 30 - 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE UN INCIDNTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA PAVONA E VIA DEI CESARETI VERSO L’APPIA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA INVECE È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE DI CASILINA E DI ARDEATINA SEMPRE SUL RACCORDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 17 : 30 - 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE DI CASILINA E DI ARDEATINA SEMPRE SUL RACCORDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA CODE EPR TRAFFICO ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA OMA FIUMICINO E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ANCORA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA ... (Romadailynews.it)
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