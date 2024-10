Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 13:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Viabilità DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 13. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024)DEL 13 OTTOBREORE 13.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 12 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO 5 KILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN INCIENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO C’È UN KILOMETRO DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E CASTEL ... (Romadailynews.it)