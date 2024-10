Liberoquotidiano.it - Va sconfitto il regime iraniano e smantellata la dannosa Onu ormai ostaggio degli integralisti

(Di domenica 13 ottobre 2024) È stata una settimana amaramente prevedibile: che si è aperta (lunedì cadeva la ricorrenza del 7 ottobre) con l'Italia della politica e dei media – non di rado con qualche ipocrisia:è fin troppo chiaro – radunata presso la Sinagoga di Roma e quella di Milano per manifestare solidarietà e cordoglio verso Israele. Salvo però nei giorni successivi tornare ad attaccare Gerusalemme con toni spesso fuori misura. Indubbiamente, la controversa scelta dell'esercito israeliano di attaccare anche postazioni e installazioni Onu non era stata concepita – diciamo – per alimentare il consenso internazionale: questo è poco ma sicuro. Ed era scontato che anche il governo italiano dovesse criticare quella decisione. Fin qui, tutto comprensibile.