Ilfattoquotidiano.it - Uomo sepolto dalla smottamento di uno scavo nel terreno di una casa nel Milanese

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sono in corso le operazioni di soccorso di unrimastoa causa di unodi unoneldi unaa Cinisello Balsamo al confine di Milano. Si tratta del proprietario. È accaduto intorno alle 17 di domenica. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei pompieri impegnate in una complessa operazione per salvarlo. Non si conoscono al momento le condizioni di salute della persona che si temono critiche. Loè in unin via Alessandro Volta 66. Tra i soccorritori sono presenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che stanno cercando di localizzare la persona coinvolta. Le attività sono in corso e le squadre stanno lavorando freneticamente. Le operazioni sono particolarmente difficili a causa dell’instabilità del sito che mette a rischio gli stessi soccorritori.