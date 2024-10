Sport.quotidiano.net - United in missione possibile. Al Calbi c’è aria di Progresso

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una gara da non sbagliare. E’ quella che oggi spetta alloRiccione. Che torna al ’’ per affrontare ilfanalino di coda. Una, un’opportunità da non perdere per la squadra di mister Beoni che sin qui davanti ai tifosi amici non ha mai raccolto ancora nulla. E per di più i biancazzurri sono reduci dall’amaro pareggio dello scorso turno sul campo del Corticella. Niente domenica in campo, invece, per il San Marino. Rinviato a mercoledì pomeriggio, infatti, il match che i titani avrebbero dovuto giocare ad Acquaviva contro il Lentigione. Lo stop è stato chiesto e ottenuto dal club biancazzurro che conta diverse assenze per gli impegni con la Nazionale di San Marino.