Genovatoday.it - Un 17enne genovese in tv a "Tu sì que vales": standing ovation del pubblico, come rivedere il video

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) C'era anche un giovanissimo, Manuel Meledina, tra coloro che si sono esibiti a "Tu sì que", il programma tv andato in onda sabato 12 ottobre su Canale 5.Manuel, 17 anni e una grande passione per la musica, non è figlio d'arte: la mamma è barista mentre il papà carabiniere.