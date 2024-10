Perugiatoday.it - ‘Umbria, un cuore aperto a tutti’: ecco il progetto regionale di turismo accessibile e mobilità inclusiva

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non devono esistere barriere, non devono esistere limiti per nessuno. È sulla base di questa convinzione che nasceun, estensione ed evoluzione delnazionale ‘La Vita indipendente non va in vacanza’. Questa iniziativa, presentata a Perugia, promossa