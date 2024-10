Tumori, Regione Toscana, l'esperto: "Modello di medicina complementare replicabile" (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il Modello di medicina complementare di Regione Toscana nella gestione integrata delle cure del paziente oncologico “è replicabile perché i trattamenti utilizzati, soprattutto nell'ambito dell'omeopatia, ma anche nel caso dell'agopuntura, sono a basso costo, sicuramente privi di effetti avversi e quindi integrabili senza creare possibili interferenze farmacologiche. Anche per questo sono ben accolti dai colleghi oncologi. Non avendo effetti avversi, inoltre, si inseriscono molto bene nelle terapie, senza pesare sul sistema di depurazione che l'organismo ha a livello epatico e anche renale. C'è quindi un doppio vantaggio: effetti certi e sicurezza dei trattamenti”. Liberoquotidiano.it - Tumori, Regione Toscana, l'esperto: "Modello di medicina complementare replicabile" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) - Ildidinella gestione integrata delle cure del paziente oncologico “èperché i trattamenti utilizzati, soprattutto nell'ambito dell'omeopatia, ma anche nel caso dell'agopuntura, sono a basso costo, sicuramente privi di effetti avversi e quindi integrabili senza creare possibili interferenze farmacologiche. Anche per questo sono ben accolti dai colleghi oncologi. Non avendo effetti avversi, inoltre, si inseriscono molto bene nelle terapie, senza pesare sul sistema di depurazione che l'organismo ha a livello epatico e anche renale. C'è quindi un doppio vantaggio: effetti certi e sicurezza dei trattamenti”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università : in 12mila dalla Toscana e fuori regione per capire la strada migliore per 'diventare grandi' - Le tre giornate di orientamento organizzate dall’Università di Pisa, una in più rispetto all’edizione dello scorso anno, si svolgono dal 10 al 12 ottobre dalle 9 alle. . . 12mila studentesse e studenti da oltre cento scuole superiori di tutta la regione e non solo sono in questi gironi a UniPiOrienta. (Pisatoday.it)

Nuovi punti digitali facile - Regione : “Toscana in prima linea” - Per tutti”. E’ per questo che la Toscana è tra le prime Regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Voglio ringraziare Valeria Fabbroni che ha portato avanti con tenacia e professionalità il progetto e gli uffici comunali che lo hanno sostenuto fin da subito ... (Corrieretoscano.it)

Cyber Security : corso gratuito a Pisa finanziato dalla Regione Toscana - Pisa, 8 ottobre 2024 – Formatica Scarl, in collaborazione con l'Università di Pisa, la Fondazione ITS Prodigi, Noze Srl e ITIS "G. it, consegnate a mano presso gli uffici o spedite tramite raccomandata A/R. 139. Il corso, che rilascia la qualifica professionale IV EQF e Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in “Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi”, mira a ... (Lanazione.it)