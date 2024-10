Tumori, oncologia integrativa, la farmacista: “Omeopatia per gestire disturbi delle cure” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – In farmacia i pazienti in terapia per il cancro “chiedono aiuto” per disturbi “di cui non riescono a chiedere” consiglio “al medico o all’oncologo dell’ospedale perché storditi da mille informazioni. Ci chiedono come gestire dei piccoli grandi effetti collaterali che le terapie possono dare, come ad esempio la nausea, vomito, ulcere alla bocca, ulcere alla pelle, la gestione anche semplicemente dell’igiene quotidiana”. Così Sara Zucca, farmacista esperta in Omeopatia, intervenendo oggi a Milano a un evento sull’oncologia integrativa, ricorda che “l’Omeopatia ci ha sempre dato grandi riscontri perché dà la serenità di non interferire con la terapia e di non avere effetti collaterali. I pazienti riescono così a sentirsi meglio, stare meglio, essere anche più pronti a recepire e accogliere le terapie oncologiche”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – In farmacia i pazienti in terapia per il cancro “chiedono aiuto” per“di cui non riescono a chiedere” consiglio “al medico o all’oncologo dell’ospedale perché storditi da mille informazioni. Ci chiedono comedei piccoli grandi effetti collaterali che le terapie possono dare, come ad esempio la nausea, vomito, ulcere alla bocca, ulcere alla pelle, la gestione anche semplicemente dell’igiene quotidiana”. Così Sara Zucca,esperta in, intervenendo oggi a Milano a un evento sull’, ricorda che “l’ci ha sempre dato grandi riscontri perché dà la serenità di non interferire con la terapia e di non avere effetti collaterali. I pazienti riescono così a sentirsi meglio, stare meglio, essere anche più pronti a recepire e accogliere le terapie oncologiche”.

