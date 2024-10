Tumori, oncologia integrativa, la farmacista: “Omeopatia per gestire disturbi delle cure” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – In farmacia i pazienti in terapia per il cancro “chiedono aiuto” per disturbi “di cui non riescono a chiedere” consiglio “al medico o all'oncologo dell'ospedale perché storditi da mille informazioni. Ci chiedono come gestire dei piccoli grandi effetti collaterali che le terapie possono dare, come ad esempio la nausea, vomito, ulcere alla bocca, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – In farmacia i pazienti in terapia per il cancro “chiedono aiuto” per“di cui non riescono a chiedere” consiglio “al medico o all'oncologo dell'ospedale perché storditi da mille informazioni. Ci chiedono comedei piccoli grandi effetti collaterali che le terapie possono dare, come ad esempio la nausea, vomito, ulcere alla bocca,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tumori - oncologia integrativa - la farmacista : "Omeopatia per gestire disturbi delle cure" - (Adnkronos) - In farmacia i pazienti in terapia per il cancro “chiedono aiuto” per disturbi “di cui non riescono a chiedere” consiglio “al medico o all'oncologo dell'ospedale perché storditi da mille informazioni. . Non cura il cancro, ma è di grandissima rilevanza per far sì che il paziente riesca a sopportare meglio le terapie che sta facendo ad aderire quindi meglio la terapia ed avere ... (Liberoquotidiano.it)