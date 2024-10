Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area del comizio di Donald Trump ieri a Coachella, in California. Nel veicolo sono stati trovati un fucile da caccia e una pistola carica oltre a munizioni. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è stato arrestato mentre passava a un posto L'articolo Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area deldi Donaldieri a Coachella, in California. Nel veicolo sono stati trovati un fucile da caccia e una pistola carica oltre a munizioni. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è statomentre passava a un posto L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Arrestato un uomo vicino a comizio di Donald Trump : trovate nella sua auto armi cariche e munizioni - Nella sua macchina sono stati trovati un fucile e una pistola carica, munizioni e finti pass VIP e per la stampa. Secondo quanto riportano media locali, l'uomo si chiama Vem Miller, ha 49 anni ed è di Las Vegas. Continua a leggere . Un uomo è stato arrestato nei pressi di un comizio di Donald Trump a Coachella, in California. (Fanpage.it)