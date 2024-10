Baritoday.it - Trovato con quasi 400 chili di hashish, arrestato 40enne: la droga nascosta in due congelatori

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Custodiva400di, in gran parte nascosti in due, posizionati in un vano a servizio dell'ascensore, nella sua abitazione. L'uomo, uncon piccoli precedenti, è stato, come riportano oggi testate locali, nei giorni scorsi dai carabinieri a Bitonto