Treni: sciopero fino a stasera Senza fasce di garanzia (Di domenica 13 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Dalle ore 21:00 di sabato 12 alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e SAD proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. I Treni possono subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i Treni Intercity e Frecce; • fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i Treni Regionali. I Treni di SAD delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano e Bolzano – Fortezza – San Candido possono subire variazioni. Noinotizie.it - Treni: sciopero fino a stasera Senza fasce di garanzia Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso datalia: Dalle ore 21:00 di sabato 12 alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre, è indetto unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper, Trenord e SAD proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Ipossono subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di: •all’ora di partenza del treno prenotato, per iIntercity e Frecce; •alle ore 24:00 del giorno antecedente lostesso, per iRegionali. Idi SAD delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles, Brennero – Bolzano – Merano e Bolzano – Fortezza – San Candido possono subire variazioni.

