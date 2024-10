Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale, erano stati a Potenza per assistere alla partita (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ di tre morti il bilancio dell’incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. Secondo quanto si è appreso, poco dopo l’incidente sono morti anche gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo Feedpress.me - Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale, erano stati a Potenza per assistere alla partita Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ di treil bilancio dell’che in serata ha coinvolto alcunidel, cheperdel girone C della serie C di calcio. Secondo quanto si è appreso, poco dopo l’sonoanche gli altri duecherimasti gravemente feriti. L’è avvenuto sulla-Melfi, a pochi chilometri dallo

Potenza-Melfi - incidente : morti tre tifosi del Foggia di 13 - 17 e 21 anni A tarda sera - Avevano 13, 17 e 21 anni. Dopo la partita di calcio erano dunque di ritorno nella città pugliese. Un ferito è stato trasportato all’ospedale “San Carlo” di Potenza. . . Avevano assistito a Potenza-Foggia. Erano a bordo dell’auto che per cause da dettagliare si è scontrata con un’altra vettura in un tratto di strada fra Potenza e Melfi. (Noinotizie.it)

Tragedia in Basilicata : tre tifosi del Foggia perdono la vita in un incidente stradale - L’incidente sulla Statale 93 Il mezzo su cui viaggiavano le vittime è uscito di strada in prossimità di una curva, vicino all’uscita Potenza Est, una delle zone più pericolose della statale che collega Potenza a Melfi. Giovani vite spezzate I tre tifosi erano giovanissimi e appassionati supporter del Foggia, presenti in trasferta per sostenere la loro squadra. (Thesocialpost.it)

Incidente stradale a Potenza - morti tre tifosi del Foggia - Nell’incidente sono rimasti coinvolti un minivan sui cui viaggiavano i tifosi del Foggia e un’automobile: le due vetture si sono scontrate frontalmente. . Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. Secondo quanto si è appreso, poco dopo l’incidente sono morti anche gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti. (Anteprima24.it)