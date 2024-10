Tre arresti per pedopornografia: tra loro un prete e un membro delle forze dell’ordine (Di domenica 13 ottobre 2024) L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Torino, ha portato all'arresto di tre persone. Altri 29 soggetti sono stati denunciati in tutta Italia. Fanpage.it - Tre arresti per pedopornografia: tra loro un prete e un membro delle forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Torino, ha portato all'arresto di tre persone. Altri 29 soggetti sono stati denunciati in tutta Italia.

