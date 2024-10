Traffico Roma del 13-10-2024 ore 18:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Traffico rallentato sulla carreggiata interna tra l’uscita e Cassia e Salaria si rallenta anche lungo la carreggiata esterna uscita Ardeatina e Appia sulla tangenziale Traffico rallentato tra l’uscita il corso di francese Salaria direzione San Giovanni è sempre sulla tangenziale code per Traffico ma anche per la rimozione di un incidente avvenuto tra l’uscita San Lorenzo e viale Castrense direzione di San Giovanni Sulla via Appia Traffico rallentato tra Ciampino e via delle Capannelle intenso Traffico sulla via Pontina correttamente incudine direzione Capitale tra Pomezia e l’uscita per Pratica di Mare sempre fuori del raccordo anulare cosa tratti per Traffico lungo la Cassia bis tra le rughe e Castel de’ ceveri sulla Salaria auto in fila per Traffico tra Settebagni e raccordo anulare In quest’ultima direzione e ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 18:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato sulla carreggiata interna tra l’uscita e Cassia e Salaria si rallenta anche lungo la carreggiata esterna uscita Ardeatina e Appia sulla tangenzialerallentato tra l’uscita il corso di francese Salaria direzione San Giovanni è sempre sulla tangenziale code perma anche per la rimozione di un incidente avvenuto tra l’uscita San Lorenzo e viale Castrense direzione di San Giovanni Sulla via Appiarallentato tra Ciampino e via delle Capannelle intensosulla via Pontina correttamente incudine direzione Capitale tra Pomezia e l’uscita per Pratica di Mare sempre fuori del raccordo anulare cosa tratti perlungo la Cassia bis tra le rughe e Castel de’ ceveri sulla Salaria auto in fila pertra Settebagni e raccordo anulare In quest’ultima direzione e ...

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 17 : 30 - it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma mentre Mattia l’ascolto sul grande raccordo anulare si rallenta il traffico sulla carreggiata interna tra l’uscita incazzi avise Salaria a seguito della rimozione di un incidente sempre in interna arredamenti tra uscite Casilina e Appia sulla tangenziale ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 16 : 30 - it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare si sta in coda per incidente tra l’uscita Tuscolana e Appia sulla via Laurentina polizia locale segnale incidente in prossimità di via Cellini con traffico ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 15 : 30 - Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione tu situazione abbastanza tranquilla lungo la rete viaria della città metropolitana di Roma in queste ore non sono segnalati impedimenti alla circolazione raccordo incidente sulla Cassia bis con il traffico in coda direzione Viterbo tra le uscite Campagnano e Trevignano Bracciano attenzione lungo la tangenziale est e a causa dei lavori presenti in ... (Romadailynews.it)