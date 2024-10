Traffico Roma del 13-10-2024 ore 15:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione tu situazione abbastanza tranquilla lungo la rete viaria della città metropolitana di Roma in queste ore non sono segnalati impedimenti alla circolazione raccordo incidente sulla Cassia bis con il Traffico in coda direzione Viterbo tra le uscite Campagnano e Trevignano Bracciano attenzione lungo la tangenziale est e a causa dei lavori presenti in direzione San Giovanni tra l’uscita della galleria nuova circonvallazione interna e l’immissione con la 24 Roma-l’aquila-teramo non sono da escludere dei rallentamenti ed infine per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale delle persone del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia TPER e Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle ore 21 di questa sera e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde. Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione tu situazione abbastanza tranquilla lungo la rete viaria della città metropolitana diin queste ore non sono segnalati impedimenti alla circolazione raccordo incidente sulla Cassia bis con ilin coda direzione Viterbo tra le uscite Campagnano e Trevignano Bracciano attenzione lungo la tangenziale est e a causa dei lavori presenti in direzione San Giovanni tra l’uscita della galleria nuova circonvallazione interna e l’immissione con la 24-l’aquila-teramo non sono da escludere dei rallentamenti ed infine per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale delle persone del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia TPER e Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle ore 21 di questa sera e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.

Caos viabilità a Roma sud - quartieri "imprigionati" dal traffico. Ecco cosa sta succedendo - Si fa sempre più difficile l'accesso a Roma per chi vive nel quartiere di Casal Brunori-Tre Pini, a Roma sud. . . Caos viabilità a Roma sud Come segnalano diversi cittadini, infatti, dalla chiusura della complanare di via Cristoforo Colombo all'altezza di via Brasini, la viabilità è peggiorata. (Romatoday.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 13:30

Luceverde Roma mentre Ma ti ascolto risolto l'incidente sulla A1 Roma Napoli permangono 3 km di coda per il traffico intenso tra il bivio con la A24 roma-l'aquila-teramo e Valmontone in direzione Napoli sul Raccordo Anulare incidente