Traffico Roma del 13-10-2024 ore 13:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverde Roma mentre Ma ti ascolto risolto l’incidente sulla A1 Roma Napoli permangono 3 km di coda per il Traffico intenso tra il bivio con la A24 Roma-l’aquila-teramo e Valmontone in direzione Napoli sul Raccordo Anulare incidente con coda tra via Prenestina & via Casilina in carreggiata interna Traffico con code sulla via Pontina tra il raccordo anulare Castel Romano verso Pomezia in corso la decima edizione di pedale per un sorriso gara amatoriale ciclistica che attraversa anche le vie del centro il cui termine è previsto intorno alle ore 13 nella zona di Caracalla per i dettagli di queste le notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverdementre Ma ti ascolto risolto l’incidente sulla A1Napoli permangono 3 km di coda per ilintenso tra il bivio con la A24-l’aquila-teramo e Valmontone in direzione Napoli sul Raccordo Anulare incidente con coda tra via Prenestina & via Casilina in carreggiata internacon code sulla via Pontina tra il raccordo anulare Castelno verso Pomezia in corso la decima edizione di pedale per un sorriso gara amatoriale ciclistica che attraversa anche le vie del centro il cui termine è previsto intorno alle ore 13 nella zona di Caracalla per i dettagli di queste le notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sulla A1 roma-napoli 6 km di coda per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone in direzione Napoli altre code per un veicolo in panne sulla via Pontina tra il raccordo anulare e l’uscita pratica di mare in direzione Pomezia in corso la decima edizione di pedale per un sorriso gara amatoriale ciclistica che attraversa anche le vie del entro il termine ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 10 : 30 - it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto traffico con code a tratti lungo le via Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione Pomezia incidente con rallentamento in via Casetta Mattei all’altezza di Vicolo del Conte in corso la ... (Romadailynews.it)