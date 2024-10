Traffico Roma del 13-10-2024 ore 08:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverde Roma Bentornati all’ascolto sempre buona la circolazione lungo la rete viaria della capitale alle ore 9 si tiene in centro la decima edizione della pedalata per un sorriso partenza da Caracalla la manifestazione attraversa le vie del centro passando anche in zona piramide e l’Eur per poi concludersi intorno alle ore 13 sempre a Caracalla per il trasporto pubblico in corso sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle ore 21 di questa sera per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LuceverdeBentornati all’ascolto sempre buona la circolazione lungo la rete viaria della capitale alle ore 9 si tiene in centro la decima edizione della pedalata per un sorriso partenza da Caracalla la manifestazione attraversa le vie del centro passando anche in zona piramide e l’Eur per poi concludersi intorno alle ore 13 sempre a Caracalla per il trasporto pubblico in corso sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle ore 21 di questa sera per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 13-10-2024 ore 07 : 30 - luceverde. it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale possibili rallentamenti per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 19 : 30 - it ovviamente tutto a più tardi un servizio e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. com è possibile controllare i treni garantiti durante lo sciopero per i dettagli di questi dati notizie Rose consultare il sito roma. luceverde. Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente nel traffico in via di Casal Bianco siamo ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 18 : 30 - Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta il traffico in via dei Sardi all’altezza di via dei Sabelli signor azioni incidente anche in via di Capannelle nei pressi di via Calice tipo sul Foro Italico tra Tor di Quinto in via Salaria verso San Giovanni sul Raccordo Anulare il traffico rallenta in carreggiata esterna tra via Ardeatina e Roma sud e rallentamenti anche ... (Romadailynews.it)