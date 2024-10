Lapresse.it - Torino: operata per raro tumore testa, da ansia alla gioia di stringere mio bimbo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ott. (LaPresse) – Una “doppia felicità”, e tra le braccia “Eduardo, unbuonissimo e tranquillissimo: certo, si sveglia ancora di notte perché mangia ogni 4 ore, ma va bene così. Dall’diil mio bambino”. Elena, 36 anni di Cavour (TO), è la donna sottoposta aun delicato intervento per la rimozione di un condrosarcoma intracranico durante la gravidanza. A LaPresse racconta la scoperta del, il percorso che ha seguito, la paura di non poter abbracciare il bambino che portava in grembo.