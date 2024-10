Tensione in Medio Oriente, Netanyahu all'Onu: via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Il Papa: "Cessate il fuoco" (Di domenica 13 ottobre 2024) "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. Il vostro rifiuto di evacuare i Feedpress.me - Tensione in Medio Oriente, Netanyahu all'Onu: via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Il Papa: "Cessate il fuoco" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) "È giunto il momento di rimuovere l'aree di combattimento di", ha affermato Benyaminin una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a. Il vostro rifiuto di evacuare i

