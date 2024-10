Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Ningbo. Errani raggiunge Paolini nel main draw

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La 37enne di Massa Lombarda ha sconfitto nel turno decisivo Ye-Xin Ma ROMA - Saraha staccato il pass per ildel "Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 3