Tennis | finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters 1

Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner esulta dopo la vittoria alla finale del singolare maschile tra l'italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic al torneo di Tennis ATP World Tour Shanghai Masters a Shanghai, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Tennis : finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters (4) - (Xin) Agenzia Xinhua. Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner posa per una foto dopo la cerimonia di premiazione della finale del singolare maschile tra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters a Shanghai, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Tennis : Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters - “Penso di aver giocato del buon tennis, ma congratulazioni a Jannik. Troppo potente, troppo veloce, ben fatto,” ha commentato Djokovic. “Ci sono tipi di partite e sfide in cui cerco ancora di essere in una posizione per giocare contro i migliori giocatori del mondo sui principali palchi delle finali dei tornei piu’ importanti”, ha affermato. (Romadailynews.it)

Tennis : Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters - (Xin) Agenzia Xinhua. Il momento decisivo del secondo set e’ arrivato nel quarto game, quando l’italiano ha guadagnato due break point sul 40-15. Entrambi i giocatori hanno dato prova di resistenza nel primo set, poiche’ nessuno e’ riuscito a rompere il servizio, ma Sinner ha dominato il tiebreak, assumendo rapidamente un vantaggio di 4-1 che lo ha portato alla vittoria. (Romadailynews.it)